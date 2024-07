‘Welcome Back Tony Scott’, Salemi ricorda il suo jazzista di fama mondiale

L'iniziativa del Comune

SALEMI (TRAPANI) – Philippe Baden Powell, Sidney Rodrigues e Gregory Privat sono le stelle del firmamento jazz scelte quest’anno a Salemi per celebrare Tony Scott, musicista di fama mondiale originario della cittadina trapanese. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Vito Scalisi, ha individuato due date per il ricordo del famoso jazzista: ‘Welcome Back Tony Scott’, evento inserito nel cartellone ‘Salemi dEstate’ messo a punto dall’assessorato al Turismo nell’ambito della ‘Settimana delle Culture’, si svolgerà venerdì 26 e sabato 27 luglio, a partire dalle 21, al castello normanno-svevo.

Main sponsor della manifestazione è ENGIE, player mondiale dell’energia e servizi a basse emissioni di carbonio, impegnata da anni in Sicilia con importanti progetti di efficienza energetica e sviluppo delle energie rinnovabili.

‘Welcome Back Tony Scott’ avrà un’anteprima giovedì 25 luglio con la proiezione del film ‘Io sono Tony Scott’, del regista Franco Maresco. La proiezione, a cura del Comune e dell’associazione Cuncuma, si terrà alle 21 al castello. Il programma della prima giornata di ‘Welcome Back Tony Scott’ prevede sul palco Philippe Baden Powell, pianista e compositore franco-brasiliano, e il chitarrista brasiliano Sidney Rodrigues. La seconda giornata vedrà protagonista il pianista franco-martinicano Gregory Privat. Si esibirà anche Monica Shaka, figlia di Tony Scott.

“Ricordare un salemitano illustre come Tony Scott è un dovere per tutti noi – dicono Scalisi e l’assessore al Turismo Pietro Crimi -. La nostra città in questi anni si è ritagliata il proprio spazio nel panorama musicale grazie proprio a questa iniziativa. Un grazie di cuore a Monica, figlia di Tony, che mantiene saldo il legame con Salemi”.

