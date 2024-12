Zafferana, i carabinieri sventano l’assalto in banca con l’escavatore

Malviventi in fuga: le indagini del Comando provinciale

ZAFFERANA ETNEA. Sarebbe stato l’ennesimo assalto con escavatore, messo a segno attraverso una tecnica ormai collaudata. La banda dei soliti ignoti è stata però messa in fuga dall’arrivo di due pattuglie dei carabinieri.

Il fatto è avvenuto la notte scorsa, in via Garibaldi. Il tentativo di scardinamento della cassa bancomat era stato approntato ai danni della Banca Agricola di Ragusa. I malviventi fuggiti via hanno lasciato sul posto il mezzo pesante e l’escavatore che avevano portato direttamente su via Garibaldi.

Le indagini dei militari sono già scattate. Presente sul posto, la Sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale carabinieri di Catania per gli accertamenti tecnici del caso.