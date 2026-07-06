Zafferana Etnea, estate di musica e spettacoli: da Arisa a Levante

Presentato il cartellone "Etna in Scena" per il Bicentenario del Comune

CATANIA – Musica, spettacoli e appuntamenti culturali animeranno l’estate di Zafferana Etnea con il cartellone “Etna in Scena”, presentato nell’ambito delle celebrazioni per il Bicentenario della fondazione del Comune. Il programma accompagnerà residenti e visitatori fino a settembre con eventi ospitati all’Anfiteatro Borsellino, nelle piazze e nelle frazioni.

“Etna in Scena rappresenta uno degli appuntamenti più prestigiosi e identitari della nostra programmazione estiva e, nell’anno del Bicentenario, assume un significato ancora più importante”, ha dichiarato il sindaco Salvatore Russo. L’obiettivo è coniugare grandi eventi, promozione del territorio e sostegno alle attività economiche locali.

Tra gli appuntamenti più attesi c’è la Notte Bianca del Bicentenario, in programma il 15 luglio, quando il centro storico si trasformerà in un grande palcoscenico all’aperto con musica, spettacoli itineranti, artisti di strada, animazione, negozi aperti e iniziative dedicate alle famiglie.

Il cartellone propone numerosi concerti e spettacoli. Si parte il 24 luglio con Carmelo Caccamo, mentre il 25 e 26 luglio spazio al K-Pop. Ad agosto saliranno sul palco Noemi (1 agosto), Arisa (2 agosto), Simona Molinari (4 agosto), Manfredi Di Liberto (6 agosto), Gatto Blu (11 agosto), Raf (12 agosto), Chiara Civello (13 agosto), Fabio Concato (17 agosto), PFM (18 agosto), Levante (19 agosto), Niccolò Fabi (21 agosto) e Marco Masini (29 agosto).