Zamparini, il cordoglio di calcio e politica per la morte dell’ex patron rosa

Da Pietro Grasso al sindaco Orlando, fioccano i messaggi di addio all'ex presidente del club di viale del Fante

ROMA – La notizia della morte di Maurizio Zamparini ha dato un brutto risceglio ai palermitani affezionati a quello che, numeri alla mano, è stato il presidente più vincente della storia del club rosanero.

“Ha fatto raggiungere alla squadra del Palermo risultati mai sperati, ha scoperto talenti e campioni che hanno fatto sognare e divertire tanti tifosi. Se ne è andato un grande uomo di calcio”. Così su twitter il senatore Pietro Grasso commenta la morte di Maurizio Zamparini.

“Una grave perdita che chi ama i nostri colori potrà solo lenire con il ricordo imperituro di momenti indelebili e degli anni meravigliosi che ha fatto vivere a ogni tifoso. Dalla storica promozione in Serie A alla finale della Coppa Italia. Zamparini per sempre con noi”. Così l’attuale presidente del Palermo Calcio, Dario Mirri, ha espresso il proprio cordoglio per la morte dell’ex patron del club rosanero, Maurizio Zamparini. Al messaggio di Mirri si unisce, con una nota del club di viale del Fante, anche l’ad Rinaldo Sagramola “e tutta la famiglia del Palermo Fc”, che esprimono “dolore per la scomparsa di Maurizio Zamparini, il presidente più vincente della storia rosanero, per sempre nel cuore di ogni tifoso”.

“Questa notte si è spento Maurizio Zamparini, imprenditore friulano e grande uomo di sport. Vulcanico ex presidente di Venezia e Palermo, fu artefice e protagonista di diverse pagine indelebili della storia locale e nazionale. Le mie più sentite condoglianze alla famiglia”. Lo scrive il Governatore della Regione Fvg, Massimiliano Fedriga, sul proprio profilo social.

“La Famiglia Pozzo e l’Udinese Calcio esprimono le più sentite condoglianze per la scomparsa di Maurizio Zamparini, un pezzo di storia del calcio italiano e dell’imprenditoria friulana”. E’ il comunicato diffuso dal Club bianconero per la scomparsa del patron del Palermo e, prima ancora, del Venezia calcio. La società ha messo in evidenza il ruolo dell’imprenditore nella crescita dell’economica del Friuli Venezia Giulia e nazionale, in riferimento al suo impegno nel mondo della grande distribuzione di materiali per la casa, con i famosi marchi Emmezeta e Mercatone, con più di venti centri commerciali in tutta Italia, che davano lavoro all’epoca a oltre quattromila dipendenti e collaboratori.

Cordoglio dell’Empoli calcio per la scomparsa dell’ex presidente del Palermo Maurizio Zamparini col quale la società toscana, si ricorda, ha avuto notevoli relazioni e scambi di giocatori in passato. “Il presidente Fabrizio Corsi, il direttore sportivo Pietro Accardi e tutto l’Empoli football club – si legge nella nota – si stringono attorno alla famiglia Zamparini in questo momento di grande dolore per la scomparsa di Maurizio, per tanti anni protagonista e figura di riferimento del mondo del calcio. Alla famiglia vanno le più sentite condoglianze da parte di tutta la società azzurra”.

“Con Maurizio Zamparini se ne va un grande imprenditore, uomo di sport, visionario e protagonista di un pezzo di storia della Città di Venezia con la promozione del VeneziaFC e il progetto dello stadio. Sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi cari.” Lo scrive su Twitter il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, esprimendo le proprie condoglianze alla famiglia di Zamparini.