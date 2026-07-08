 Zen, ferita da un proiettile a Capodanno: operata a Zurigo
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Zen, ferita alla testa da un proiettile a Capodanno: operata a Zurigo

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Sono ancora in corso le indagini per risalire a chi ha sparato
PALERMO
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1 min di lettura

PALERMO – E’ stata operata a Zurigo all’UniHospital la donna di 34 anni colpita alla testa la notte di Capodanno allo Zen a Palermo. Per sei mesi ha convissuto con un frammento di proiettile che le provocava forti dolori. Era rimasta ferita da una pallottola vagante esplosa in via Rocky Marciano. L’intervento è riuscito.

Originaria dello Sri Lanka, residente in Svizzera, aveva deciso di trascorre il capodanno con la sua famiglia che vive a Palermo. Mentre stavano uscendo per andare in chiesa sono stati esplosi diversi botti e colpi di pistola anche diretti verso la sua abitazione. Alcuni proiettili sono finiti in casa.

La vittima si è resa subito conto di essere rimasta ferita. Dopo una Tac si è notato che un frammento le era rimasto conficcato in testa. Da qui l’intervento per estrarre la parte in metallo. Sono ancora in corso le indagini per risalire a chi ha sparato. 

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