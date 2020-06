PALERMO – Polizia municipale e carabinieri ancora una volta in azione in corso Finocchiaro Aprile, sul fronte della lotta all’abusivismo e alle irregolarità amministrative. Controlli straordinari nelle attività commerciali della zona, con un bilancio di sette denunciati tra venditori ambulanti e titolari di negozi.

Il provvedimento è scattato in seguito all’accertamento dell’occupazione abusiva del suolo pubblico con tavoli, sedie ed ombrelloni, creando anche disagi alla circolazione delle auto e dei pedoni. Ma non finisce qui, perché come è già successo la scorsa settimana, i vigili e i militari hanno sequestrato merce e prodotti esposti su banchetti all’esterno.

Si tratta di 330 chili di alimenti che sono stati donati in beneficenza. Ammonta invece a trentasei, il numero delle contravvenzioni per mezzi in divieto di sosta o trovati in doppia e terza fila: sono scattate multe agli automobilisti per oltre duemila e trecento euro. Corso Finocchiaro Aprile è diventato da anni un “imbuto” in cui si congestiona il traffico delle auto, in cui i controlli sono stati intensificati proprio nelle ultime settimane.

“Ma a rendere più complessa la circolazione delle macchine sono proprio gli abusivi – dicono i residenti – dai venditori di frutta e verdura agli ambulanti che con furgoni e motoape si posizionano agli incroci delle strade”. Ispezioni e controlli proseguiranno nei prossimi giorni.