PALERMO – Rap in azione nella zona dell’Albergheria. Dopo le segnalazioni partite dalla direzione del museo Gemmellaro di corso Tukory e dai residenti dell’area che da tempo protestano per la presenza degli ambulanti abusivi, è partito stamattina l’intervento di rimozione dei rifiuti ingombranti. Porte, finestre, mobili: una vera e propria discarica a cielo aperto che bloccava addirittura una delle uscite di emergenza, è stata quotidianamente immortalata dalle fotografie pubblicate sul profilo Facebook del polo museale. Da anni, il personale del museo di Geologia e Paleontologia che appartiene all’Universita di Palermo, segnala la presenza dei rifiuti lungo il perimetro della struttura. Negli ultimi giorni, a sollecitare un intervento urgente era stato anche il consigliere comunale di Palermo del M5S, Antonio Randazzo.

“La rimozione dei rifiuti ingombranti nella zona proseguirà anche nel pomeriggio – spiegano dalla Rap – e d’altronde l’intervento era già stato inserito nel piano di priorità che riguarda varie aree del centro storico. Siamo già intervenuti anche in via Girolamo Di Martino angolo via Crociferi e in via Rocco Jemma, con la rimozione degli ingombranti, anche in questo caso e la pulizia della postazione”. La mappa include molte zone in cui l’abbandono dei si è trasformato in emergenza.

A partire da piazza del Carmine, dove gli operatori sono dovuti entrare in azione in più fasi per la quantità di rifiuti presenti: Si tratta di discariche ampie, come quella in via Montegrappa, nella zona del Villaggio Santa Rosalia, dove la Rap ha rimosso nella giornata di ieri 162 pezzi. Interventi già eseguiti anche nelle vie Noviziato, Gorizia, Livorno, Papireto, Tommaso Gargallo, Biscottari e Bergamo, mentre le prossime “tappe” per portare via gli ingombranti riguarderanno via Giuffredi, via Resuttana piazzetta Alpini, via Centuripe, via Holm, via Serradifalco, Arenella, via Tommaso Aversa, via Alberto Lascari, via Rocky Marciano, via Pensabene, via Antonio Ugo, via Besio, viale Regione Siciliana SE 6380, via Proserpina, via Ferdinando di Giorgi, via Luigi Manfredi, via Vincenzo Mortillaro angolo Oreto, pazza Sant’Anna Al Capo.

“L’azienda interviene su più fronti – precisano dalla Rap – e ogni intervento, dovuto soprattutto all’abbandono illecito in strada dei rifiuti ingombranti, richiede determinate tempistiche. Ricordiamo agli utenti che le alternative messe a disposizione sono diverse: si può chiedere il ritiro al proprio domicilio semplicemente contattando l’azienda e inoltre è possibile recarsi ai CCr, i Centri Comunali di Raccolta, aperti anche il pomeriggio. I nostri interventi – concludono – come da programmazione andranno avanti per tutta la settimana, tranne il sabato e la domenica, quando i mezzi non possono viaggiare in autostrada”.