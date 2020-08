L’incidente con la motozappa

Non è in pericolo di vita.

MESSINA– Un uomo è rimasto ferito con la motozappa mentre stava lavorando in un terreno di Larderia. L’incidente si è verificato poco dopo le 16. L’uomo è stato subito soccorso da un’ambulanza ed è giunto al pronto soccorso del Policlinico in codice rosso. Per estrarre la lama dalla gamba dello sfortunato contadino i vigili del fuoco, intervenuti in ospedale, hanno dovuto utilizzare un flex. Le condizioni sono gravi, ma non sarebbe comunque in pericolo di vita.