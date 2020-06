L'auto è uscita fuori strada ed è finita contro un muretto, non lasciando scampo al 47enne.

MAZARA DEL VALLO (TRAPANI) – Un’altra croce sull’asfalto delle strade siciliane. Stanotte a perdere la vita in un violentissimo impatto sul lungomare di Mazara del Vallo, nel Trapanese, è stato Valentino Giacalone, imprenditore di 47 anni. La notizia ha sconvolto tutta la cittadina, dove l’uomo era molto conosciuto e sono ancora in corso le indagini per accertare la dinamica dell’incidente.

In base ad una prima ricostruzione della polizia municipale, Giacalone avrebbe autonomamente perso il controllo della sua auto, una Citroen Pluriel con cui è uscito fuori strada, finendo sul muretto che separa la strada dalla spiaggia. Uno schianto terribile, avvenuto intorno alle 4 e che ha provocato gravissime. Giacalone, infatti, all’arrivo dei soccorsi era già in condizioni critiche ed è deceduto dopo essere stato trasportato in ospedale.

Decine i messaggi a lui dedicati dagli amici, la notizia si è diffusa nel giro di poche ore stamattina, gettando tutti nello sconforto. Enza, un’amica, pubblica sui social una foto con il 47enne e scrive: “Ci lasciano sempre le persone migliori.Tu amico amico mio, lo sei sempre stato. Ci rivedremo presto e rideremo insieme come facevamo sempre”.

“Proprio qualche minuto fa – aggiunge Mimmo – mi hanno comunicato che un persona che ho conosciuto a Marsala e frequentato da poco tempo, ma che ho subito stimato, scherzando anche con lui, non c’è più. Riposa in pace Valentino”. E ancora: “Questa mattina un’altra brutta notizia – scrive Vito – ciao fratellino mio, rip. Valentino mi sono rimasti dei ricordi bellissimi di te non ti dimenticherò mai”.

Quello di Giacalone è l’ennesimo incidente mortale nell’Isola. Quella appena trascorsa è stata un’estate nera sulle strade dell’Isola. L’ultimo grave scontro, nel Palermitano, è costato la vita ad un 24enne, Alessio Terrasi. Il giovane è morto nella notte tra sabato e domenica dopo un drammatico impatto sulla strada che conduce a Piano dell’Occhio, nella zona di Torretta. Anche in questo caso, non risulterebbero altri mezzi coinvolti, l’incidente sarebbe stato autonomo.