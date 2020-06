PALERMO – Operazione contro il fenomeno dei posteggiatori abusivi a Palermo. La polizia municipale ha sanzionato tre parcheggiatori nella zona di Montepellegrino. Approfittando del notevole afflusso di persone provenienti da ogni parte della città in occasione dei festeggiamenti in onore di Santa Rosalia, i tre uomini erano posizionati in corrispondenza della rotatoria Largo Sellerio e in via Nicastro. Gli agenti del nucleo controllo vigilanza trasporto pubblico in abiti civili e con auto civetta li hanno individuati e sanzionati per un importo di 771 euro ciascuno.