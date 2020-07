PALERMO – “Mentre il sindaco di Palermo Leoluca Orlando e il partito dell’assessore Giusto Catania parlano di settore rifiuti in mano ai privati, dimenticano di avere nominato a presidente della Rap Giuseppe Norata, che è socio (e in passato anche amministratore) di una società privata che gestisce un impianto di compostaggio a Termini Imerese, potenziale concorrente della Rap che ha un impianto di compostaggio a Bellolampo”. Lo dice in una nota il consigliere comunale del M5S, Antonino Randazzo. (ANSA).