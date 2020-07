Weekend di bel tempo

Sabato e domenica, in alcune zone d'Italia sarà bene portare l'ombrello

Si prospetta un proseguimento di settimana all’insegna del bel tempo su tutta Italia, ma attenzione ai temporali sparsi in alcune aree del Paese nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 settembre. Lo raccomanda ilMeteo.it.

Le previsioni per la giornata di sabato parlano di infiltrazioni d’aria più umida e instabile principalmente nel Nord ovest, e in particolare in Liguria, Piemonte orientale e bassa Lombardia. Nel corso della giornata altre nubi cominceranno ad estendersi anche al Nord est.

Domenica l’afflusso d’aria instabile si farà più elevato al Nord, dove nel corso della giornata sarà maggiore il rischio di piogge o temporali. A essere maggiormente colpiti ancora il Piemonte, il levante ligure, la Lombardia e il settore alpino e prealpino del Triveneto (dal pomeriggio).

Nessuna novità per le regioni del Centro e del Sud: il tempo rimarrà stabile e soleggiato, e le temperature risulteranno anche lievemente superiori alla media del periodo.