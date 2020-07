Coccodrilli contro i migranti

IL NEW YORK TIMES

Privatamente Donald Trump ha parlato spesso di fortificare il muro al confine col Messico con una trincea d’acqua di serpenti e coccodrilli. E dopo aver suggerito che i soldati sparassero ai migranti se tiravano pietre, fece marcia indietro quando gli fu spiegato che era illegale, ma poi in un incontro suggerì che sparassero alle gambe. Lo rivela il New York Times citando una dozzina di dirigenti Usa. E in una riunione, rivela il quotidiano, ordinò ai collaboratori di chiudere l’intero confine di 2000 km col Messico entro il mezzogiorno del giorno dopo.

La risposta di Trump: “Fake News”. “Posso essere duro sulla sicurezza del confine, ma non così duro. La stampa è impazzita”, ha scritto su Twitter.