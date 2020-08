Estorsioni a un disabile

SAVA (TARANTO) – Estorsione, furto, rapina e atti persecutori contro un 61enne affetto da disagi psichici: con queste accuse sono finiti in manette 18 giovani, tra cui 8 minorenni, arrestati dai carabinieri. I militari hanno anche notificato due ordinanze di divieto di avvicinamento. Secondo le ricostruzioni degli inquirenti, i ragazzi avrebbero estorto piccole somme di denaro al 61enne attraverso minacce e vessazioni.

L’indagine è partita l’8 giugno dopo un incendio a casa dell’uomo, che in quell’occasione raccontò che le fiamme si erano improvvisamente propagate dal camino mentre lui bruciava alcuni documenti. Durante un sopralluogo sul posto, però, era emerso che il 61enne raccoglieva materiali presso privati e attività commerciali in cambio di piccole somme di denaro: un’attività volta non solo a integrare la sua pensione di invalidità civile da 500 euro, ma anche per far fronte alle continue richieste estorsive di una banda di giovani del luogo, tra cui il suo vicino. Dalle indagini è emerso come da anni la presunta vittima subisse piccole estorsioni da parte dei giovani, che avrebbero ottenuto somme di denaro dai 5 ai 20 euro minacciandolo di dar fuoco alla sua abitazione o al suo furgoncino.

Cinque dei maggiorenni sono sono finiti in carcere e cinque agli arresti domiciliari; quanto ai minorenni, tre si trovano in istituti di pena minorile e cinque in comunità di recupero. Alcuni di loro risulterebbero coinvolti anche in atti di bullismo contro un 84enne, commessi nel giugno del 2013: l’anziano era stato spinto a terra senza alcun motivo mentre era in sella alla bicicletta, riportando varie lesioni.