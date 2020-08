PALERMO – Dopo il nulla di fatto della gara per la gestione delle piste di Piano Battaglia, si assiste a un botta e risposta tra la Città Metropolitana di Palermo e la ‘Piano Battaglia Srl’, che gestisce gli impianti di risalita. Il sindaco della Città Metropolitana di Palermo, Leoluca Orlando, assieme ai vertici amministrativi di Palazzo Comitini, ricordano in una nota che alla gara avrebbe potuto partecipare nche la ‘Piano Battaglia srl’, che da tempo sostiene l’impossibilità di sdoppiare la gestione degli impianti di risalita con la manutenzione delle piste, e annunciano l’intenzione di bandire una nuova gara per l’affidamento del servizio ma la società replica: “La Città Metropolitana di Palermo si è assunta l’onere della manutenzione ordinaria delle piste nella convenzione che ha stipulato con l’assessorato regionale Agricoltura e foreste. Né la società né i lavoratori addetti né tutto il comparto turistico delle Madonie possono più sostenere l’estrema aleatorietà degli affidamenti che fin qui si sono succeduti”.

“La Piano Battaglia srl – si legge in una nota – certamente non può più sopportare l’ingente peso economico per la gestione delle piste il cui onere non le compete. Confidiamo che il sindaco metropolitano, che ha già ricondotto alla normalità tante cose nella nostra città, ripristini anche la normale applicazione della legge su questa vicenda trovando, con l’aiuto di giuristi e tecnici competenti, il filo conduttore nella legge sulla sicurezza degli sport invernali, nei provvedimenti della giunta regionale del gennaio 2019 e nel parere dell’Anac che non esclude affatto, anzi indica la via per l’estensione dell’affidamento degli impianti anche alle piste di discesa. Tutto il mondo dello sport regionale e nazionale osserva attonito questa vicenda paradossale – ancora l’azienda -. Seguiamo col fiato sospeso i prossimi provvedimenti della Città Metropolitana consapevoli di essere gli unici a poter gestire le piste di discesa ma di non poterlo fare senza il suo mandato”.