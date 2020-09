COMISO (RAGUSA) – Carabinieri del comando provinciale di Ragusa hanno sequestrato beni, per un valore complessivo stimato in circa 400mila euro, a un 43enne di Comiso. L’uomo è accusato di essere “socialmente pericoloso in quanto vive stabilmente dei proventi di attività delittuose, in particolare di spaccio di sostanze stupefacenti”. Il provvedimento, finalizzato alla confisca, è stato emesso dalla sezione Misure di prevenzione del Tribunale di Catania su richiesta della Procura distrettuale del capoluogo etneo. I beni sequestrati dai carabinieri a Comiso sono: un negozio di abbigliamento, la società che lo gestisce e un appartamento. La loro gestione è stata affidata a un amministratore giudiziario nominato dal Tribunale.

(ANSA).