MARSALA (TRAPANI) – Una petizione popolare (oltre 170 firme) è stata inviata al ministro dell’Interno, nonché al capo della polizia e ai comandanti generali di carabinieri e guardia di finanza, da cittadini di Marsala per chiedere un aumento degli organici delle forze dell’ordine in città al fine di garantire maggiore sicurezza, sia in centro che nelle periferie. Nella lettera firmata da 171 marsalesi si chiede che lo Stato dia prova della sua presenza. “E’ dell’11 novembre scorso – si legge – l’ultimo colpo (ben 4!) messo a segno dalla banda che mediante l’uso di escavatori preleva direttamente i bancomat. Il centro di Marsala è divenuto scenario di inciviltà, di risse e di fatti di criminalità che mettono paura.

La periferia continua a contare furti vari, spesse volte non denunciati perché tanto si sa che le denunce contro ignoti non portano quasi mai all’individuazione degli autori dei vari reati. Sembra una barzelletta il caso di ben sei furti patiti da un falegname in meno di due mesi. Si assiste quotidianamente al via vai di ciclomotori sprovvisti di targa e, conseguentemente, di copertura assicurativa, utilizzati, verosimilmente, per scopi illeciti”. “In un territorio ad alta densità criminale – si prosegue – negli anni ’90 il locale Commissariato di PS contava circa 100 poliziotti, altrettanti la Compagnia dei carabinieri. Oggi tali uffici sono stati dimezzati”.

(ANSA).