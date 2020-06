PALERMO – In breve tempo sarebbero arrivate in città per finire sui banconi degli ambulanti che vendono il tipico “street food” palermitano. Sono invece state sequestrate le “frattaglie” trovate a bordo di un furgone privo di refrigerazione, così come scoperto dalla polizia stradale durante i controlli effettuati sulla Palermo-Catania. Il monitoraggio ha portato alla denuncia e alla segnalazione di numerose violazioni amministrative nei confronti dell’autotrasportatore, un palermitano di 34 anni.

Ad ispezionare il mezzo, gli agenti della sottosezione polizia stradale di Buonfornello: sono state trovate 24 cassette di trippa congelata, una cassetta di parti di vitello congelate, 48 cassette di frattaglie bovine miste non congelate, per un peso complessivo di 918 chili.

Il sistema refrigerante c’era, ma era spento perché non funzionante, con conseguente interruzione della catena del freddo. “Per accertare lo stato di idoneità al consumo umano delle frattaglie rinvenute – spiega la polizia – è giunto sul posto un veterinario dell’Unita Operativa Veterinaria del Distretto di Termini Imerese – ASP Palermo, che ha constatato che i lotti trasportati risultavano privi di identificazione, quindi senza alcuna correlazione con il documento di trasporto”. Le frattaglie quindi, non erano idonee al consumo umano: tutta la carne sequestrata è così stata destinata alla distruzione. Il conducente del mezzo è invece stato denunciato, nei suoi confronti sono state elevate sanzioni per settemila euro.