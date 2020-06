Ladri in trasferta finiscono in manette al termine del viaggio di ritorno in città.

PALERMO – Prima il furto in provincia di Agrigento, poi la fuga verso il capoluogo. E a bordo di un pullman. Un escamotage che non è servito a due giovani, finiti in arresto. I carabinieri della compagnia Piazza Verdi hanno fatto scattare le manette per furto aggravato per due palermitani residenti a Villabate. Nel primo pomeriggio di ieri a Ribera, due uomini hanno forzato la serratura di una tabaccheria riuscendo a portare via tremila euro e 25 stecche di sigarette per poi darsi ad una rocambolesca fuga.

Gli accertamenti svolti dai carabinieri della compagnia di Sciacca infatti, hanno permesso non solo di identificare gli autori del furto: S.A di 22 anni e V.P di 25. I due, dopo aver commesso il furto erano saliti a bordo di un autobus diretto a Palermo. I riscontri ed una sinergica collaborazione dei carabinieri sul territorio hanno permesso ai militari della compagnia Piazza Verdi di Palermo di bloccare i responsabili del furto alla fermata dell’autobus della linea Ribera – Palermo, in viale delle Scienze, i quali sono stati trovati in possesso dell’intera refurtiva.