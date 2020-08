CANICATTI’ (AGRIGENTO) – Un’auto distrutta e un’altra seriamente danneggiata dalle fiamme stanotte a Canicattì (Ag): l’incendio di chiara origine dolosa si è verificato in via Verdi, dove qualcuno ha appiccato il fuoco a una Opel di proprietà di un bracciante agricolo romeno. Vicino c’era parcheggiata una Fiat Seicento di una casalinga, andata distrutta del tutto prima che arrivassero i vigili del fuoco e le forze dell’ordine. E’ l’ennesimo incendio doloso che si verifica a Canicattì e su cui le forze dell’ordine sono impegnate per cercare di fare chiarezza. (ANSA)