Salvo Gangi nuovo Presidente

L’imprenditore catanese Salvo Gangi, 44 anni, è il nuovo presidente del comitato Piccola Industria della Sicilia.

Laureato in Economia aziendale, imprenditore di seconda generazione, Gangi è amministratore di aziende attive da più di 30 anni nel settore degli autoveicoli industriali. Dopo un’ esperienza presso la Volvo Trucks a Warwick (Regno Unito), Gangi entra nell´azienda paterna, la Covei srl, che anche grazie al suo contributo cresce nel corso degli anni diventando unico dealer Volvo Truck in Sicilia, con sede a Misterbianco (Ct) e filiali a Ragusa, Pace del Mela (Me) e Termini Imerese (Pa).

Dal 2017 ha assunto il mandato DAF Trucks con la società Over srl, con sede a Misterbianco (Ct). Il gruppo occupa 62 addetti con fatturato di 40 mln di euro e detiene una quota di mercato pari al 30% del mercato dei veicoli industriali in Sicilia.

All’interno del sistema associativo ha ricoperto la carica di presidente della sezione Concessionari auto e veicoli industriali di Confindustria Catania e di membro del Consiglio direttivo del Gruppo Giovani della stessa territoriale. Attualmente è anche vice presidente vicario della Piccola Industria di Confindustria Catania.

“Occorre lavorare con forte determinazione ad una formula di rilancio delle Pmi – ha dichiarato Gangi – con un rafforzamento della cultura d’impresa, della competenza e della capacità manageriale guardando anche alla sostenibilità economica, sociale e ambientale.

Il mio impegno sarà incentrato nel fornire un costante contributo su questioni non più differibili per la Sicilia: risanamento delle aree industriali, modernizzazione della rete infrastrutturale e incentivi allo sviluppo che superino la formula dei sussidi per diventare reali misure di progettazione a sostegno delle Pmi.

Il rispetto dei principi e dei valori che ispirano Confindustria, la partecipazione attiva alla vita associativa e il forte senso di appartenenza all’associazione, hanno sempre connotato il mio agire in questi anni e rappresentano il fondamento dell’esperienza che metterò al servizio del sistema Confindustria”.