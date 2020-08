PALERMO – Un incendio è divampato in un magazzino nei pressi del reparto di Radiologia dell’ospedale Policlinico di Palermo. Sono intervenute squadre dei vigili del fuoco, ma non è stato necessario evacuare i vicini reparti. Non si conoscono al momento le cause dell’incendio. Nel magazzino ci sono numerosi oggetti in legno.

