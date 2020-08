PALERMO – Inciampò, 14 aprile del 2015, su un marciapiede e cadde fratturandosi in varie parti del corpo. Adesso il Comune di Palermo e la Rap sono stati condannati a pagare oltre 90 mila euro. ad A.C. di 73 anni. “La situazione di dissesto – dice l’avvocato Alessandro Palmigiano – non solo era evidente, ma come è emerso dalle testimonianze raccolte e dalla relazione della polizia municipale, il pericolo non era segnalato”. Il giudice della Terza sezione civile del Tribunale di Palermo, Monica Montante, ha riconosciuto alla signora un concorso di responsabilità del 20 per cento e ha condannato il Comune e la Rap a risarcire con oltre 83 mila euro la donna, oltre a farsi carico di oltre 10 mila euro delle spese processuali e di consulenza tecnica. (ANSA).