Crisi, Bellanova a Palermo:

PALERMO– “Abbiamo tanti problemi da affrontare in questo Paese, spero che il presidente Conte invece di farsi irretire da tutti questi che lo stanno osannando come la figura del futuro abbia più più attenzione al presente”. Così il ministro per l’Agricoltura, Teresa Bellanova, parlando con i cronisti, a margine di un incontro col personale della sede Mipaaf-Icqrf a Palermo. “C’è tanto chiacchiericcio in giro, noi staremo nel governo fino a quando avremo la possibilità di occuparci delle questioni che incidono sulla vita delle persone – ha detto il ministro -. Questo è un governo dove il Pd si è molto appiattito sulle posizioni del M5s: il Pd si sta consegnando a un populismo che francamente non credo farà bene a questo Paese. Io ricordo che con Franceschini e con tanti ministri dem di questo governo facevamo parte dello stesso gruppo e abbiamo contrastato insieme sia la questione giustizia sia il reddito di cittadinanza sia quota 100. Se abbiamo fatto queste battaglie quando eravamo all’opposizione, adesso cosa è cambiato?”. (ansa)