PALERMO – Chiude da oggi e fino a data da destinarsi, su richiesta degli stessi concessionari, il mercato ittico di Palermo. Per l'ortofrutticolo, la riunione di Giunta tenuta nel pomeriggio in via telematica, ha deciso la chiusura almeno per i prossimi due giorni. La giunta ha valutato che sia indispensabile garantire l'approvvigionamento alimentare della città, soprattutto in considerazione della rilevanza che lo stesso mercato riveste nel settore del "fresco" venduto con canali diversi dalla Gdo. A seguito di quanto avvenuto oggi, con le difficoltà registrate per il controllo degli accessi e momenti di forte tensione per la presenza di alcuni abusivi, è stato deciso che dal momento della riapertura saranno del tutto separate le fasi di scarico e vendita e che quest'ultima non potrà svolgersi se all'interno del mercato sono ancora in corso attività di scarico. Nel corso della riunione di oggi, il comandante della Polizia municipale ha comunicato che nel corso della mattina si è proceduto all'identificazione di 20 persone, denunciate per violazione del Dpcm e ha comunque precisato che, sia pure in un clima che in alcuni momenti è stato teso, non vi sono state aggressioni di alcun tipo in danno degli agenti impegnati.