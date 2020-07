ROMA – A nove anni dal suo addio, nel 2011, a Law & Order: Unità vittime speciali (Svu) , la serie live action in onda più longeva nella storia della televisione (è nata nel 1999, è alla 21/a stagione) Christopher Meloni sta per tornare al mondo crime/legal creato da Dick Wolf. L’attore sarà protagonista di un nuovo spin-off del filone, Law& Order: Stabler, che prende il nome proprio dal poliziotto e padre di famiglia che Meloni, classe 1961, ha interpretato per 12 stagioni a fianco di Mariska Hargitay (ancora protagonista della serie, nel ruolo di Olivia Benson), dando vita a una delle coppie di investigatori più amate dal pubblico. Stando a Deadline, la nuova serie, di cui la Nbc ha commissionato 13 episodi, avrà come produttori esecutivi lo stesso Wolf, Arthur W. Forney e Peter Jankowski.