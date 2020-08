PALERMO – Dal 4 maggio anche a Palermo inizia la Fase 2 per il trasporto pubblico locale. Su bus e tram dell’Amat verranno apposti adesivi per indicare il corretto posizionamento dei passeggeri (sia seduti sia in piedi) che dovranno tenere una distanza di almeno un metro.

Si salirà a bordo dei mezzi soltanto se muniti di mascherina di protezione e ciò sarà indicato attraverso appositi cartelli collocati all’ingresso dei mezzi stessi. Saranno costantemente divisi i flussi di entrata e di uscita e sono state individuate una serie di fermate (per i bus nelle sole linee centrali) che dal 4 maggio verranno temporaneamente sospeseper la salita a bordo, con invito all’utenza, indicato sulla palina, a recarsi alla fermata successiva. Sono state istituite squadre di tre operatori, fra addetti alla verifica, alla mobilità e bigliettai, con lo scopo di regolare il flusso dei passeggeri per la salita alle fermate dei bus e a bordo dei mezzi.

La riapertura dei punti vendita di biglietti, sempre da lunedì 4 maggio, si riattiverà presso le sedi di via Giusti, piazzale Ungheria, piazza Indipendenza, Piazzale J. Lennon, via Nina Siciliana, via Basile e capilinea della rete tranviaria, secondo i consueti giorni ed orari in vigore prima della sospensione. Gli uffici di via Borrelli rimarranno aperti dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13 e dalle 14,30 alle 17,30. Nei punti vendita di via Giusti, piazzale Ungheria e nelle biglietterie con postazioni aperte al pubblico, saranno posizionati separatori trasparenti per assicurare protezione. “Amat – dice il presidente dell’Amat Michele Cimino – fa appello alla responsabilità individuale di tutti gli utenti” per assicurare i livelli di tutela.