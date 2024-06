Oroscopo del giorno: sabato 15 giugno 2024

Le previsioni di tutti i segni

L’oroscopo del giorno di LiveSicilia, a cura di Skystar, per scoprire quali sono le previsioni del 15 giugno 2024. Amore, lavoro, benessere e fortuna. Classifica, voti e consigli delle stelle siciliane vi accompagneranno fino al sorgere del nuovo sole.

Oroscopo del giorno: da Ariete a Vergine, le previsioni del 15 giugno

♈ Ariete

Oggi potresti sentirti come un cavaliere senza spada, ma non preoccuparti, la tua armatura brilla comunque. La tua solita energia sembra aver preso una pausa caffè prolungata, quindi forse è meglio prendersi una giornata di riposo.

Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Pigghiti ‘na jurnata pa tia, l’eroi ogni tantu riposanu.”

“Statti tranquillu, chianci si vuoi, ma ricordati ca sutta a chistu cielu c’è sempri ‘na stidda pi tia.”

♉ Toro

Oggi Marte ti spinge a mettere radici, ma tu hai voglia di scappare. Non c’è niente di male nel voler cambiare aria, ma cerca di non buttare tutto all’aria senza pensarci due volte.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Quannu si stancu di stari, pigghia e parti, ma chi ‘na meta ‘n testa.”

“Cerca ‘na via nova, ma non scurdari unni veni.”

♊ Gemelli

La tua mente corre veloce, ma il resto del mondo sembra andare a rallentatore. Oggi potresti sentirti come un genio incompreso, ma non lasciare che questo ti scoraggi.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Fatti ‘na risata, ca la vita è troppu curta pi pigghiarsila a mali.”

“Non ti preoccupare si l’autri non ti capiscinu, tu va’ avanti comu ‘na furia.”

♋ Cancro

Sei in modalità nostalgia e ogni canzone alla radio ti fa venire voglia di piangere. Va bene, fai pure il pieno di lacrime oggi, domani tornerai a splendere come sempre.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Chianci tutti i tò lacrimi, accussì dumani ridirai chiù forti.”

“Oggi è ‘na jornata di ricordi, ma non ti scurdari ca l’avveniri è davanti a tia.”

♌ Leone

Il tuo ruggito oggi sembra più un miagolio. Forse è il caso di riposare le corde vocali e lasciare che gli altri parlino per te per una volta. Non c’è niente di male nel mostrare un po’ di vulnerabilità.

Voto: 5/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni leoni ogni tantu diventa gattu, riposa e torna a ruggiri dumani.”

“Non ti preoccupari, la tua forza è sempri ddà, pure si oggi pari un pocu cchiù chiattu.”

♍ Vergine

Oggi potresti essere tentato di riorganizzare l’universo. Prima di farlo, magari inizia dalla tua scrivania. Il mondo può aspettare, ma le tue scartoffie no.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Prima di sistimari u munnu, guarda ‘na vota a ta casa.”

“Non ti stancari di circari a perfezioni, ma ricorda ca ogni tantu è megghiu ‘na cosa fatta ca perfetta.”

Oroscopo del giorno: da Bilancia a Pesci, le previsioni del 15 giugno 2024

♎ Bilancia

Sei stanco di essere il pacificatore. Oggi lascia che gli altri si scannino e concediti una pausa. La tua tranquillità interiore vale più di mille compromessi.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu ‘u bilanciu si scassa, e tu ti riposi.”

“Tu, ‘na volta, pensa a tia stessa e lassa a l’autri a diri e fari.”

♏ Scorpione

Stai per lanciare l’ennesima provocazione, ma forse oggi è meglio evitare di giocare col fuoco. Non è detto che ti brucerai, ma perché rischiare?

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Evita di mittiri troppu pircati, ca poi ti bruci.”

“Oggi, stai un pocu cchiù tranquill e viri comu va.”

♐ Sagittario

Non ti ferma nessuno, e questo potrebbe essere un problema. Troppa fretta non sempre porta a buoni risultati. Prenditi il tempo per goderti il panorama.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Non corriri troppu, ca ti perdi u megghiu.”

“Chisti su jorna pi caminari lenti e taliari unni vai.”

♑ Capricorno

Hai tutto sotto controllo, o almeno così sembra. Ma dentro di te, sai che una piccola rivoluzione sta per scoppiare. Lasciati andare, non puoi tenere tutto sempre perfetto.

Voto: 7/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Ogni tantu, lascia ca tuttu scappi di manu.”

“Non ti preoccupari si ogni cosi non è perfetta, l’impurtanti è ca tu sì cuntentu.”

♒ Acquario

Le regole non ti piacciono, ma oggi qualcuno potrebbe obbligarti a seguirle. Cerca di non ribellarti troppo, ogni tanto fare un passo indietro può evitare guai.

Voto: 6/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Segui ‘na regula, ogni tantu, e poi torna a fari di testa tò.”

“Chiama sta jurnata ‘na eccezioni e poi torna a fari chiddu ca voi.”

♓ Pesci

Oggi sei perso nei tuoi sogni e va bene così. La realtà è sopravvalutata. Lascia che la tua mente vaghi liberamente e scopri nuovi mondi.

Voto: 8/10

Consiglio delle stelle siciliane: “Sogna quantu voi, ca ogni tantu i sogni sunnu megghiu da realtà.”

“Statti ‘nto tò munnu e lascia ca i pinzeri ti portanu luntanu.”

Classifica di sabato 15 giugno 2024: dal primo all’ultimo segno

1 – Sagittario

2 – Pesci

3 – Bilancia

4 – Capricorno

5 – Gemelli

6 – Toro

7 – Vergine

8 – Scorpione

9 – Acquario

10 – Cancro

11 – Leone

12 – Ariete

