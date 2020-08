“Liber…i” partecipa alla campagna

La poesia come anticorpo contro la superficialità. L’associazione “Liber…i” non si lascia arrestare dalla pandemia e lancia una nuova mini rassegna digitale che vede come protagonisti i poeti contemporanei. Tramite delle brevi interviste virtuali “Liber..i” dà voce a Roberta Conte, Luca Gamberini e Chiara Evangelista, tre eccezionali giovani poeti che rovistano il mondo alla ricerca dei piccoli momenti di felicità. Una nuova iniziativa che nasce non solo come una promozione editoriale ma che lancia l’associazione ne “Il Maggio dei Libri – 2020”, la campagna nazionale promossa nel 2011 dal Centro per il Libro e la Lettura con l’obiettivo di sottolineare il valore sociale dei libri quale elemento chiave della crescita personale, culturale e civile.

Due le associazioni trapanesi che partecipano al progetto, tredici attualmente quelle iscritte a livello regionale a questa decima e speciale edizione. “Liber..i” di Salemi si confronterà con enti locali, scuole, biblioteche, librerie, festival, editori, associazioni culturali e i più diversi soggetti pubblici e privati, offrendo una esperienza laterale rispetto a quella della lettura, in un viaggio introspettivo tra solitudini connesse.

Dopo le numerose e diverse challenge, le letture in pillole e altre iniziative social di questi mesi, “Liber..i” prosegue, dunque, con una nuova rassegna per conoscere, amare e apprezzare nuovi autori e riscoprire un po’ di piu se stessi e il mondo che ci circonda. Sfruttando, ancora una volta, le potenzialita dei social, l’iniziativa sarà a portata di click e visionabile nei canali Facebook, Instagram e You tube dell’associazione. La prima intervista rivolta a Roberta Conte, ragusana, verrà presentata il 10 maggio. Conte, particolarmente legata alla sua terra natìa, ha esordito nel mondo letterario con il libro “Anthoi”, pubblicato nel 2019 in collaborazione con il progetto editoriale “Schegge Riunite”. I fiori poetici di Roberta Conte, insieme a tutte le delicate sfumature della sua poesia, saranno il centrale della sua intervista.

Luca Gamberini, bolognese, ha pubblicato nel 2014 la sua prima raccolta “NeoKlassico“ ed è noto per le sue poesie brevi e intense scritte con la sua Olivetti Lettera 22. Nell’intervista, che sarà possibile vedere domenica 17 maggio, il tema è il connubio tra indentità e creatività. Domenica 24 maggio, l’associazione darà voce a Chiara Evangelista, leccese, che parlerà del rapporto tra linguaggio e verità. Giovanissima autrice, esordisce nel 2017 con la sua prima raccolta poetica “In medias res”, proseguendo poi, nel 2019, con la sua seconda raccolta di poesie: “Più probabile che non”. Evangelista pone la poesia come nuovo mezzo comunicativo. Le video interviste hanno l’obbiettivo di intercettare nuovi lettori e, perche no, incuriosirli e stimolarli.