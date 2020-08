PALERMO – “A seguito di un confronto politico intercorso da lungo tempo tra il vice presidente dell’Ars, Roberto Di Mauro, e l’assessore alla Famiglia, Antonio Scavone, si sono determinati vari amministratori locali, dirigenti politici , operatori sociali ed esponenti delle varie categorie della provincia di Trapani e non solo, che si riconoscono nella leadership dell’ex senatore Nino Papania ad aderire al Movimento autonomista”. Lo si legge in una nota. “Condividiamo il percorso regionale politico e programmatico del movimento, ritenendo questo un momento molto delicato per la politica e la società siciliana – dice Papania -. Il nostro contributo sarà proficuo e costruttivo , espresso con franchezza e senza appiattimenti . Dobbiamo impegnarci su diversi terreni, dentro e fuori le istituzioni, per migliorare la società civile. Un senso comune che ci accompagnerà e che si radicherà ancora di più sui territori. Ascolto e attenzione delle criticità territoriali saranno le priorità del Movimento e quelle di chi vi ha aderito”.