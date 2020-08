PARTINICO (PALERMO) – C’era tutto l’occorrente. Dal fertilizzante al sistema di ventilazione, fino alle lampade alogene. Una vera e propria serra di droga ‘indoor’ è stata scoperta dai carabinieri a Partinico, grande centro del Palermitano. A finire in manette A.R, 58enne incensurato accusato di coltivazione, detenzione ai fini di spaccio e furto aggravato.

Nel corso di un servizio antidroga, infatti, i militari hanno effettuato una perquisizione nell’abitazione dell’uomo scoprendo un cunicolo realizzato nel pavimento del piano terra. Al suo interno, duecento piante di marijuana alte 25 centimetri.

Ma c’è di più, perché la serra veniva alimentata tramite un collegamento alla rete elettrica abusivo, così come accertato anche dai tecnici dell’Enel. La sostanza stupefacente è stata in parte analizzata, il resto è stato distrutto sul posto. Tutto il materiale è invece finito sotto sequestro. In seguito ad ulteriori accertamenti è inoltre venuto a galla che il 58enne percepiva il reddito di cittadinanza e per lui è scattata una ulteriore denuncia. E’ stato sottoposto ai domiciliari, in attesa della direttissima.