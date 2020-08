PALERMO – La trasmissione radiofonica “Facciamo Luce” è una nuova proposta di approfondimento che da lunedì 25 maggio sarà diffusa sulle frequenze di Spazio Noi in Blu , radio in FM della Arcidiocesi di Palermo, e che, con i docenti e ricercatori della sede siciliana dell’Università Lumsa intende far luce sui problemi quotidiani legati all’emergenza sanitaria e considerati dal punto di vista dell’esperto di Diritto, di Economia e delle Scienze sociali, educative e psicologiche. La pandemia ha causato veramente tanti problemi alla nostra vita di tutti i giorni, a cui spesso non riusciamo a dare risposta, specie se hanno conseguenze sociali più ampie del solo livello personale.

E allora diventa fondamentale sviluppare un pensiero critico sul momento che stiamo vivendo e sulle implicazioni che il lockdown e l’emergenza Covid-19 hanno causato. La trasmissione – ogni lunedì in diretta alle 12.45 (e in replica alle 17.45) – sarà uno spazio di discussione e di approfondimento che un professore o un ricercatore del dipartimento Lumsa di Palermo contribuirà a animare di volta in volta. La prima puntata è in programma lunedì 25 maggio, ore 12.45. Sarà ospite il professore Giampaolo Frezza, Prorettore LUMSA alla Didattica e al Diritto allo studio, che spiega come la ragion d’essere del programma sia «consentire al vasto pubblico del territorio, con particolare attenzione ai giovani, di formarsi un pensiero lucido e informato sulle ricadute sociali, in senso ampio, dell’emergenza sanitaria tramite i contributi di chi, a livello scientifico, ne affronta i problemi». Radio Spazio Noi in Blu è attiva senza scopo di lucro dal 1990 e fa parte del network RadioinBlu promosso dalla Fondazione Comunicazione e Cultura che fa capo alla Conferenza Episcopale Italiana. Manda in onda giornali radio locali, spazi di approfondimento, dirette di eventi diocesani e rubriche settimanali in aggiunta a programmi del network Radioinblu irradiati in tutta Italia. I programmi possono essere seguiti tramite i podcast o in streaming via internet . ​