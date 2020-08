SAN GIUSEPPE JATO – Lo hanno trovato con la testa dentro l’acqua. Così è morto Francesco Costanza, classe 1958. Il suo corpo senza vita è stato trovato in un canale di irrigazione in contrada Traversa, nelle campagne di San Giuseppe Jato. Si è trattato di un malore e la salma è stata riconsegnata alla famiglia. Nel settembre del 1997 Costanza era scampato a un agguato catalogato come mafioso. In quel periodo era considerato vicino al boss di San Giuseppe Jato, Giovanni Brusca, poi divenuto collaboratore di giustizia.