Un gruppo di 95 migranti è sbarcato ieri sera nel porto di Lampedusa dopo essere stato soccorso dalle motovedette della Guardia Costiera a circa tre miglia dall’isola. I profughi, trasferiti nell’hotspot di contrada Imbriacola, che attualmente è vuoto, oggi potrebbero essere trasferiti a Porto Empedocle, dove si trova la nave quarantena allestita per trascorrere il periodo necessario a scongiurare il rischio di eventuali casi di contagio da Covid 19.

Aggiornamento ore 11.40 – I 95 tunisini, fra cui 9 minori, sbarcati ieri sera a Lampedusa – dopo che, nel tardo pomeriggio, erano stati soccorsi a 3 miglia circa dalla costa – sono stati imbarcati sul traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle (Ag). L’hotspot di contrada Imbriacola è stato, di fatto, nuovamente svuotato. Vi restano soltanto in tre: due migranti che avrebbero la scabbia e uno che è in attesa dell’esito del doppio tampone rino-faringeo che viene effettuato a quarantena ultimata. La procedura degli ultimi giorni è quella di non bloccare – con la quarantena anti-Covid – i migranti sbarcati, all’interno del centro d’accoglienza di Lampedusa, ma di utilizzare la struttura come primo riparo e poi trasferire gli extracomunitari il prima possibile laddove potranno fare la quarantena.

(ANSA).