Emanuele Greco è padre di Rosario, condannato per travolto e ucciso i due cuginetti con il Suv

RAGUSA – Dopo il figlio, il padre. Nove anni di condanna ciascuno, ma per ragioni diverse. Emanuele Greco, detto ‘Elio’, è stato condannato a Ragusa per tentato omicidio, recidiva, ricettazione, porto e detenzione abusiva di arma. La scorsa settimana era stato condannato il figlio Rosario per omicidio plurimo stradale: ha travolto e ucciso col suo Suv i due cuginetti di Vittoria, Alessio e Simone D’Antonio.

La condanna per il padre si riferisce alla lite avuta con Raffaele Giudice il 21 aprile dell’anno scorso, quando nel cortile di una ditta di autotrasporti, sulla Vittoria-Gela, per motivi di affari sparò e ferì la vittima. Emanuele Greco è considerato il ‘ras’ degli imballaggi a Vittoria. Gli sono stati sequestrati dalla Guardia di finanza oltre 35 milioni di euro.

(ANSA)