Scuola, Mattarella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella sarà a Vo’ Euganeo (Padova), il comune alla ribalta della cronaca nei giorni più tragici del Coronavirus in Veneto, per l’inaugurazione del prossimo anno scolastico. Lo confermano fonti del Quirinale. “La scelta del Presidente della Repubblica di inaugurare il prossimo anno scolastico a Vo’ Euganeo è la conferma della sua grande attenzione per la scuola. Lo ringrazio. È un segnale bellissimo. Quella di Vo’ è stata una comunità scolastica particolarmente colpita, che ha saputo reagire con forza all’emergenza. Sarà un onore essere presente come Ministra dell’Istruzione”. Lo scrive su fb la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina.