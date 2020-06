Il pm Rocco Liguori non ha concesso sconti, nonostante il rito alternativo.

CATANIA – La chiamano la ‘Fossa dei Leoni’ per la conformazione urbanistica della zona di Librino. Una sorta di scatola chiusa da dove si può entrare e uscire da una sola porta d’accesso. Perfetta per poter organizzare una piazza di spaccio: murata, cinturata e quindi facile da ‘controllare’. I Cappello avrebbero creato lì una delle loro roccaforti della droga: il ‘manager’ dello spaccio è Rosario ‘u biondo’ Ragonese, fratello di quel Gino condannato all’ergastolo per l’omicidio dell’uomo d’onore di Cosa Nostra Raimondo Maugeri.

Le indagini dei carabinieri, avviate con telecamere e microspie, hanno permesso di avere riscontri inequivocabili alle dichiarazioni di due pentiti. L’inchiesta, coordinata dal pm Rocco Liguori, l’autunno scorso ha portato a diversi arresti. Durante il blitz i carabinieri trovarono “congelati” nel freezer di uno degli imputati 9 mila e 200 euro. Questo per capire il giro di soldi che fruttava la piazza di spaccio di viale Grimaldi 10. Gli imputati sono finiti alla sbarra e molti hanno scelto il rito abbreviato.

Il processo è arrivato al giro di boa con richieste di pena altissime. Il sostituto procuratore non ha fatto sconti. Le condanne più alte sono nei confronti di Rosario Ragonese e del cognato Gaetano Girone: 18 anni è la richiesta formulata al gup.

Ecco tutte le richieste di pena: Giovanni Tricomi 12 anni; Massimo Vinciguerra 14 anni; Salvatore Ardizzone 5 anni 6 mesi e 20 mila euro di multa; Anthony Patrizio Nico 7 anni 4 mesi e 40 mila euro di multa; Carmelo Lentini 8 anni e 40 mila euro di multa; Agatino Litrico 5 anni e 30 mila euro di multa; Orazio Litrico 8 anni e 40 mila euro di multa; Giuseppe Lizzio 5 anni e 30 mila euro di multa; Antonino Rossello 5 anni e 30 mila euro di multa; Natale Simone Saraceno 8 anni e 4 mesi e 40 mila euro di multa; Antonio Ottavo Crisafulli 4 anni e 18 mila euro di multa; Giovanni Leone 6 mesi; Rosario Ragonese e Maurizio Girone 18 anni; Antonino Carrubba 14 anni; Vincenzo Carrubba 13 anni; Salvatore Gagliano e Alessandro Russo 10 anni e 8 mesi; Claudio Malerba 10 anni e 8 mesi; Guglielmo Malerba, Sebastiano Monteforte e Antonino Russo 10 anni e 8 mesi; Cristian Malerba 11 anni e 4 mesi; Salvatore Messina e Antonino Prussiano 10 anni; Massimo Rossello 14 anni.