AGRIGENTO – Altri tre sbarchi, nelle ultime ore, a Lampedusa. Prima sono arrivati in 95 e poi, nel cuore della notte, in 16 e 22, complessivamente 7 i barchini soccorsi in meno di 24 ore, per un totale di 204 migranti, la maggior parte dei quali tunisini. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola. Si stanno pianificando i trasferimenti. Intanto la nave Mare Jonio di Mediterranea Saving Humans è salpata ieri notte dal porto di Pozzallo e si sta dirigendo nel Mediterraneo centrale per portare a conclusione la sua ottava missione dopo aver soccorso venerdì scorso 67 persone lasciate alla deriva. (ANSA)