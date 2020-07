JESI- Una donna di 69 anni è stata uccisa in casa, in via Saveri a Jesi, stamane intorno alle 5:30 da un uomo che – secondo la prima ricostruzione – si è introdotto nell’abitazione al piano terra, sfondando un vetro. Con un frammento avrebbe colpito la donna alla gola e ferito gravemente il marito, ricoverato in prognosi riservata all’ospedale di Torrette di Ancona. Fermato un venticinquenne. Aggiornamenti.