Secondo il deputato regionale dell'Udc, l'incarico a Carpinteri non poteva essere conferito

PALERMO – “La nomina di Girolamo Carpentieri a presidente dell’Iacp di Ragusa ha profili di inconferibilità che sono stati segnalati oggi dalla I commissione dell’Ars”. A sollevare il caso è Vincenzo Figucca, deputato Udc all’Assemblea regionale siciliana.

Doppio ruolo: si può?

La nomina risale allo scorso maggio. Carpentieri, consigliere comunale a Modica, ha aderito alla Lega. Ed è proprio il suo incarico in Consiglio che non convince Figuccia.

“Mi sono fatto carico di chiedere al presidente del parlamento regionale Gianfranco Micciché – spiega l’esponente dell’Udc – di inviare una nota al presidente della regione invitandolo a ritirare la nomina. Occorre verificare se un consigliere comunale in carica, qual è Carpentieri nella città di Modica, possa ricoprire il ruolo per il quale era stato preposto in seno all’Istituto case popolari”.