TERRASINI – Il ministro della Famiglia Elena Bonetti in visita a Terrasini per il caso del Nuova Iside, il peschereccio di Terrasini affondato. Il ministro ha incontrato i familiari dei pescatori morti. C’è una inchiesta della procura di Palermo sulle cause della tragedia.

Toccante la stretta di mano con Rosalba Cracchiolo, moglie di Matteo Lo Iacono e mamma di Vito vittime degli eventi con il cugino Giuseppe. “Sono anche io una mamma – ha detto il ministro – sono qui per farvi sentire la vicinanza del Paese”. I familiari chiedono che il relitto sia recuperato. Li nelle profondità da qualche parte c’è ancora il corpo di Vito.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO