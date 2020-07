Festino, i controlli dei vigili urbani Smontato un palco abusivo

PALERMO – Saranno 85 le pattuglie della Polizia municipale operative in strada durante le giornate del 14 e 15 luglio in occasione delle iniziative celebrative di Santa Rosalia, mentre da stamattina 10 pattuglie hanno presidiato a rotazione l’area del Foro Italico, tradizionale luogo di ritrovo dei palermitani per la sera del 14 in occasione del Festino. Lo si apprende da fonti del Comune di Palermo. Già stamattina, gli agenti hanno impedito il montaggio di un palco abusivo il cui allestimento era iniziato alle prime ore dell’alba. Per il Festino quest’anno non ci saranno i tradizionali giochi d’artificio, ma un solo unico “botto” a mezzanotte