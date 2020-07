CATANIA – Dopo la condanna per peculato di Salvo Pogliese, sindaco di Catania, le opposizioni fanno fronte comune e chiedono le sue dimissioni.

La grillina

Maria Laura Paxia, deputata catanese del Movimento 5 Stelle, sottolinea che la condanna di Pogliese “apre scenari preoccupanti per la sorte della città, adesso servono una presa di coscienza e le dimissioni”. La Paxia aggiunge che la sentenza “apre scenari preoccupanti per la città visto che adesso si arriverà alla sospensione dalla carica, secondo quanto stabilito dalla legge Severino. Ci aspettiamo da Pogliese una presa di coscienza e che, quindi, si dimetta al più presto da sindaco per dare alla nostra città una nuova guida politica che merita”.

Ma è l’intera deputazione catanese del M5S, deputati europei, parlamentari, senatori, deputati regionali e consiglieri comunali e di municipalità, chiedono al sindaco di lasciare la guida della città, che dovrebbe essere sospesa per 18 mesi, secondo quanto previsto dalla legge Severino.

Interviene Barbagallo

“Augurando a Salvo Pogliese di potere dimostrare la propria estraneità nei successivi gradi di giudizio, lo invito a dimettersi subito da sindaco: Catania non può restare senza una guida per diciotto mesi”. Lo dice il segretario regionale del Partito Democratico, Anthony Barbagallo, dopo aver appreso della condanna a 4 anni e 3 mesi del primo cittadino di Catania, Salvo Pogliese, per la cosiddetta indagine sulle “spese pazze” dell’Ars, in virtù della quale scatterà la sospensione dalla carica per effetto della legge Severino.

“Lo avevamo detto in tempi non sospetti che la scelta della candidatura di Pogliese – prosegue Barbagallo – da parte del Centrodestra era una mossa scellerata, così come egoistica è stata la volontà di imporre la propria candidatura a sindaco. Oggi a Pogliese chiedo le sue dimissioni immediate da sindaco, un vero atto di amore e riconoscenza verso Catania che non può restare acefala e ostaggio delle sue vicissitudini personali. Catania versa in condizioni economiche e finanziarie disastrose, con mille emergenze irrisolte e necessita di una guida autorevole e sicura: non possiamo che restituire la parola ai catanesi – conclude – e scegliere subito un nuovo primo cittadino”.