Continuano ad aumentare i casi positivi in Sicilia. Sono 14 quelli accertati nelle ultime 24 ore nell’Isola, come emerge dal bollettino di oggi diffuso dal Ministero della Salute. Il numero degli attualmente positivi sale dunque a 195 e sono 3.193 quelli registrati in Sicilia dall’inizio dell’emergenza. Non si registrano però nuovi decessi, quindi le vittime nella regione rimangono 283. I pazienti ricoverati sono venti, di cui due nei reparti di Terapia intensiva e 173 in isolamento domiciliare. Stabile a 2.715 il numero dei guariti. I casi in tutta Italia sono in totale 118.

Il numero maggiore di contagi si registra nel catanese, con 7 casi: cinque sono legati al cluster dell’hinterland etneo mentre altri due sono emersi in occasione dei tamponi effettuati nel pre triage per ricoveri in ospedale. Due positivi sono stati individuati a Messina grazie al contact tracing sulle persone entrate in contatto con i pazienti dell’Istituto ortopedico. Altri due positivi sono stati registrati nel ragusano tra i 108 migranti sbarcati ieri a Pozzallo. Infine un solo nuovo caso ciascuno si registra nelle province di Palermo, Trapani e Caltanissetta, anche quest’ultimo emerso grazie al contact tracing sul paziente trovato positivo ieri.