Misilmeri – Due nuovi innesti “under” in casa Don Carlo Misilmeri. Attraverso la propria pagina ufficiale, il club ha svelato i nomi in una nota.

“Si rimpolpa la banda degli Under di casa Don Carlo Misilmeri con le firme di Daniele Siracusano e Andrea Pennino. Siracusano è un jolly difensivo nato nel 2003 e proveniente dal Calcio Sicilia, dove si è segnato come uno dei migliori nella sua fascia di età nell’intera regione. Anche in questo caso gli ottimi rapporti tra il dottor Dell’Orzo e il nostro ds Gigi Prestigiacomo sono stati fondamentali per la buona riuscita dell’operazione. Pennino è un esterno di difesa anch’egli classe 2003, proveniente dal Ribolla dopo aver iniziato la trafila giovanile con la maglia del Palermo. Si tratta di un altro elemento di ottimo valore, sia per le rotazioni della prima squadra che per la formazione Juniores. Benvenuti a Misilmeri, ragazzi!”