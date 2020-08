PALERMO – Quell’immagine che lo ritrae sul tettuccio di un’auto sommersa dall’acqua ha fatto il giro del Web. Alessio Patricolo, poliziotto delle Volanti, il 15 luglio non ha avuto un attimo di esitazione e a nuoto ha raggiunto i mezzi travolti dall’alluvione, in viale Regione Siciliana. Un gesto che ha permesso di mettere in salvo la coppia che si trovava all’interno dell’auto. Ora il riconoscimento da parte del Comune di Bagheria, cittadina del Palermitano di cui è originario.

Il poliziotto il giorno del salvataggio

Ieri il sindaco Filippo Tripoli lo ha infatti premiato con un encomio. “Per essere intervenuto, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo – si legge sulla pergamena – in soccorso di quanti sono stati sorpresi dalla “bomba d’acqua” che si è abbattuta su Palermo il 15 luglio 2020, salvando più cittadini palermitani colti dal nubifragio”.