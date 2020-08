CATANIA – Non sindaco, ma “vice sindaco facente funzioni”. Si è presentato così in consiglio comunale Roberto Bonaccorsi, il primo cittadino supplente che guiderà la città nei prossimi diciotto mesi a seguito dell’applicazione della legge Severino dopo la condanna di Salvo Pogliese per peculato. Qualche scintilla con la cinque stelle Lidia Adorno che chiedeva le dimissioni dell’inquilino sospeso di Palazzo degli Elefanti. Per il resto un seduta straordinaria dettata dal garbo istituzionale. Un garbo segnato da uno snodo tanto inedito quanto delicato per un Ente già al dissesto. “Non era necessario un consiglio straordinario – ha detto – ma ho apprezzato la pacatezza dei toni. Esistono criticità? Confrontiamoci, se ci sono cose da correggere lo possiamo fare assieme, sia che gli spunti vengano dalla maggioranza che dalla opposizione”.