Trapani, problemi risolti

TRAPANI – Un solo giorno e poi scadrà il termine per l’iscrizione in Serie C per il Trapani. La società granata negli ultimi giorni sembrava incerta sul futuro, ma adesso è pronta a fare il passo per l’iscrizione e poi, probabilmente, cederà.

Il club ha risolto i problemi relativi alla liquidità grazie alle cifre ricevute dalla Lega per i diritti TV, l’avvio del contenzioso con i tesserati per la mensilità di aprile per la quale non era stato raggiunto alcun accordo nonostante la sospensione per via del lockdown e la definizione degli indicatori di patrimonializzazione nella misura prevista dal sistema delle licenze nazionali, consentirebbero alla società granata di avere le carte in regola per iscriversi regolarmente.

Il club granata, così come le altre squadre retrocesse dalla B alla C, dopo aver presentato la documentazione dovrà attendere fino al 2 settembre per conoscere il responso da parte della Co.Vi.So.C e Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativi che dovranno comunicare l’esito dell’istruttoria sulla documentazione presentata. Nel caso di esito negativo ci sarà tempo fino al 4 settembre per un eventuale ricorso che avrà un responso definitivo entro il 7 settembre.