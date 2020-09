Oms: a ottobre e novembre ci sarà un aumento dei morti

L’Organizzazione Mondiale della Sanità prevede che l’Europa vedrà un incremento del numero giornaliero di morti di Coronavirus in ottobre e novembre. Lo riporta il sito dell’agenzia Agi.

“Diventerà sempre più dura. In ottobre, novembre, vedremo più mortalità”, ha detto il direttore dell’Oms Europa Hans Kluge. Anche se il vecchio continente sta vivendo un’impennata di casi (in particolare in Francia e Spagna), il numero di morti fin qui è rimasto relativamente stabile. Ma si prevede che la ripresa porterà ad un aumento dei decessi quotidiani, ha detto l’Oms.

“È un momento in cui i Paesi non vogliono sentire questa brutta notizia, e lo capisco”, ha detto Kluge all’AFP in un’intervista, sottolineando di voler inviare il “messaggio positivo” che la pandemia “finirà, in un momento o nell’altro”.