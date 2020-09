Morandi è in città, rapito dalla bellezza di Palermo.

PALERMO- Se sei Gianni Morandi, non puoi non amarla, Palermo. Perché c’è un filo rosso (in questo caso rosanero) che unisce la bellezza e le permette di riconoscersi. Chi fa cose bellissime, chi scrive canzoni, da fuoriclasse, pezzi che entrano nella cultura di un popolo, tanto che vanno bene suonati da una filarmonica o canticchiati sotto la doccia, resta incantato al cospetto della meraviglia. E se ci sono delle ferite a corredo? Si può amarla, perfino di più.

Morandi, in vacanza a Palermo, punteggia la sua tappa con racconti social di parole e selfie (lui li chiama ‘autoscatti’). Ieri, il commento affettuoso: “Palermo è una splendida città. Ci vengo da più di cinquant’anni ma non avevo mai visitato uno dei suoi gioielli, il Castello della Zisa, costruzione arabo normanna risalente a novecento anni fa.Una meraviglia fra le tante, in questa città…”.

Oggi un’altra puntata: “24 settembre. Giornate sempre belle a Palermo, tante cose da vedere, altre da rivedere, poi panelle, cannoli, crocchette e pane con la milza da assaggiare… Autoscatto davanti al Teatro Massimo”. Gianni va al Massimo e fa benissimo, anche se non è Vasco a cui si deve il celebre titolo. Palermo ama chi la ama, chi porta occhi nuovi affinché si specchi nella sua stessa luce. E forse noi che qui viviamo avremmo bisogno di un identico stupore.